Après les belles performances de la première phase du Plan Sénégal Émergent, la deuxième phase se présente sous d’heureux auspices avec notamment la mobilisation, lors du Groupe consultatif de Paris, en décembre 2018, de plus de 7000 milliards

FCFA pour le financement des grands projets de l’Etat marqués des sceaux, de la pertinence, de l’innovation et de la diversification, le tout en mode fast track. Au titre des secteurs prioritaires figurent l’agriculture, l’horticulture, l’agro-industrie, les infrastructures, l’énergie, le pétrole, le gaz et les mines, les industries, l’économie numérique, et le tourisme.

Pour rappel, depuis 2014, le Sénégal s’est résolument inscrit dans une nouvelle dynamique

de croissance avec 6,6% en moyenne annuelle, dans un contexte de faible inflation et de réduction significative du déficit budgétaire. En outre, le Président Macky SALL a su redynamiser l’économie du pays avec des efforts considérables en matière de service d’appui à la production et d’infrastructures de dernières générations