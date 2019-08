LE PRESIDENT MACKY SALL

LA LUTTE CONTRE LES INEGALITES À COEUR

Depuis son arrivée à la magistrature suprême, le Président Macky SALL a toujours œuvré pour un Sénégal pour

tous, un Sénégal par tous. Le Plan Sénégal Emergent (PSE), référentiel des politiques publiques, dans sa première phase déjà, a posé les jalons d’une émergence, avec une croissance soutenue à fort impact sur le dé- veloppement du capital humain. C’est en ce sens que le Président Macky SALL a décidé de consacrer l’année 2018 au chantier so- cial.

Une décision qui traduit sa volonté de mettre un terme aux injustices sociales sous leurs différentes formes, avec une politique sociale qui a porté sur l’amélioration du pou- voir d’achat, la baisse des prix des denrées de première nécessité, la baisse de l’impôt sur le revenu, celle historique du coût des factures d’électricité, ou encore le Programme natio- nal des Bourses de sécurité familiale, la Cou- verture maladie universelle et la bonification retraite, la promotion de l’habitat social et l’amélioration des conditions de vie des étu- diants, le PUDC etc.

« Je me ferai toujours le devoir de mobiliser la solidarité nationale pour aider les moins favorisés à desserrer l’étau de la solitude face à la précarité et au besoin »

Son Excellence Monsieur Macky SALL