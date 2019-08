Le Sénégal, pays de la « TERANGA » se distingue par sa stabilité, fruit d’une démocratie modèle et du leadership du Président de la République Son Excellence Monsieur Macky SALL.

En effet, la paix, la sécurité et la gouvernance sont des socles essentiels du Plan Sénégal Émergent (PSE). C’est dernières années, le Sénégal s’est illustré par d’importantes mesures prises pour l’amélioration du cadre juridique et réglementaire à travers, notamment, la ratification des instruments internationaux de protection des droits humains, la promotion des libertés d’association et de presse ainsi que l’adoption d’une stratégie nationale de bonne gouvernance (SNBG).

Des efforts substantiels ont également été consentis pour la protection des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire et la sécurisation à nos frontières, dans un contexte sécuritaire particulièrement marqué par la montée de l’extrémisme dans la sous-région. A cet effet, l’organisation régulière, à Dakar du Forum international sur la paix et la sécurité montre à quel point le Président Macky SALL attache du prix à une bonne prise en charge des enjeux liés à la préservation de la stabilité dans nos pays.

A ce jour, cinq (5) éditions ont été organisées pour une large concertation, en vue d’apporter la réponse du continent africain