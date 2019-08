•Réduction des inondations à travers

des infrastructures installées dans les

localités à risque;

• Un programme de plus de 70 millions

de dollars pour améliorer le drainage

dans les quartiers périphériques est

financé par l’Etat du Sénégal avec la

Banque mondiale ;

• Plus de 2800 logements construits et

octroyés à des sinistrés dans des

conditions de transparence

remarquables ;

• 40.000 logements sociaux qui

seront réalisés à long terme

á Diamniadio ;

• Une politique sociale englobant un

budget de 120 milliards de francs CFA

disponible depuis 2015 ;

• Des politiques de protection sociale

financées par une forte réduction du

train de vie de l’Etat ;

• Une Couverture maladie universelle

et une Bourse de sécurité familiale

pour partager les fruits de la croissance

• Instauration de la carte d’égalité des

chances pour les citoyens en

situation de handicap ;

• Signature le 02 octobre 2012 du

décret d’application de la loi

d’orientation sociale en faveur

des personnes handicapées ;

• Une politique de réduction des loyers

a été initiée. Les prix des denrées

alimentaires ont diminué : le kilo de

riz est á 280 FCFA au lieu de 325 FCFA.

Le kilo du riz parfumé est à 435 FCFA au

lieu de 475 FCFA, le kilo du sucre se vend

à 580 CFA au lieu de 690 FCFA, alors que

le litre d’huile est à 960 FCFA contre 1 200

FCFA ;

• La baisse de l’impôt sur les salaires

a augmenté de manière significative,

les revenus des travailleurs jusqu’à

90 000 francs de plus sur les bulletins.

La portée sociale est d’autant plus importante que la mesure a pris en charge les

agents de la fonction publique comme

ceux du secteur privé ;

• Electrification et installation de

forages dans des centaines de villages ;

• Dans le domaine énergétique, le mix

énergie permettra de doter d’électricité

scolaire des infrastructures scolaires

et sanitaires de 1000 villages et zones

périphériques des villes ;

• Redémarrage des travaux de la

Convention 20 qui concerne 373

villages ainsi que l’octroi d’agrément

pour 74 projets d’énergie

renouvelables dont 47 solaires,

15 de biomasse, 8 projets éoliens et 4

projets hydrides solaire/éolien ;

• Mobilisation de 8 milliards FCFA

pour soutenir la réduction des

prix des denrées ;

• Baisse du prix du gaz sur une longue

période malgré une hausse continue

des cours sur le marché international ;

• Dotation budgétaire annuel de 27

milliards FCFA du Fonds de Soutien

au secteur de l’Energie (FSE) pour

soutenir les prix de l’électricité ;

• Revalorisation de 10% des pensions

de retraite ;

• Allègement de l’impôt sur le revenu

des Sénégalais et pour accroître leur

pouvoir d’achat (avec un coût de 29

milliards pour l’Etat) ;

• Allocation dans le budget 2013 de

10 milliards FCFA pour la mise en

place de la Caisse Autonome de

Protection Sociale Universelle (CAPSU)

et la Bourse de Sécurité familiale

dont les premiers transferts sont

effectifs depuis 2013.

• Gratuité des soins pour les enfants de

0 à 5 ans et les personnes âgées ;

• Gratuité de l’hémodialyse

et de la césarienne ;

• Gratuité des antirétroviraux.

Traitement du cancer grâce à la construction de nouveaux centres de traitement.

Depuis 2012 des hôpitaux, des centres

de références dans les districts sanitaires, centres de santé sont en cours de

réalisation.

• Gratuité de l’hémodialyse avec une

inscription d’un montant de

3,3 milliards de FCFA ;

• Obtention de réduction, sur une base

conventionnelle, des tarifs de séance

de dialyse dans les établissements de

santé privés et au niveau du centre

d’hémodialyse de la ville de Dakar ;

• Acquisition de 76 générateurs

d’hémodialyse, installés dans les

hôpitaux de Kaolack, Touba,

Ziguinchor et Grand Yoff (Dakar) ;

• Acquisition de scanners destinés aux

hôpitaux de Grand Yoff, Saint-Louis,

Kaolack, Tamba, Touba, Ourossogui

et Kolda ;

• Acquisition de plusieurs ambulances

distribuées dans les hôpitaux du pays ;

• Equipement des blocs opératoires

des centres de santé de Khombole,

Dahra et Darou Mousty ;

• Démarrage des activités de l’hôpital

d’enfants de Diamniadio ;

• Ouverture des centres de santé de

Dianké Makhan et de Makacolibantang ;

• Remplacement de la source bombe

cobalt de l’hôpital Aristide de Dantec ;

• Autonomisation de la disponibilité en

oxygène de 11 hôpitaux du Sénégal ;

• Equipements des Services d’Accueil

et d’Urgence (SAU) des hôpitaux de

Saint-Louis, Ndioum et Matam;

Réception des infrastructures et des

équipements des structures de base sept

(7) postes de santé, douze (12) maternités,

cinq (5) logements dans les régions de

Saint-Louis et Matam et des infrastructures et des équipements du Centre de

Santé de référence de Pété ;

• Inauguration de Poste de Transfusion

sanguine (PTS) à l’hôpital Roi

Beaudouin de Guédiawaye ;

• Acquisition de plusieurs tables de

radiologie conventionnelle pour

certains hôpitaux du Sénégal ;

• Mise en place, dans le cadre de la couverture maladie universelle, d’un fonds

d’équité pour la prise en charge gratuite

des personnes indigentes et des groupes

vulnérables ;

• Lancement du projet pilote de

« développement de la couverture

universelle » par l’assurance maladie

dans les départements de Saint-Louis,

Louga, Kolda et Kaolack ;

• Mise en œuvre d’une politique de

prévention, de renforcement de l´offre de

santé, de relévement des plateaux techniques, de mise en place de services d’urgences et de renforcement de l´équité et

de l’accessibilité des soins ;