En fin de saison, Modou Lô va remettre sa couronne de Roi des arènes en jeu. Il croisera le fer avec Ama Baldé de Pikine pour un règlement de comptes qui s’annonce palpitant. Pour ne pas perdre cette couronne après un an seulement de règne, Modou Lô a décidé de peaufiner sa préparation aux USA selon Senegal7. Il s’envolera au pays de l’Oncle Sam avant Noël nous informe ce confident de Modou Lô. Le promoteur Luc Nicolaï qui a décroché le combat entre Ama Baldé et Modou Lô a réussi à sauver la lutte avec cette affiche de feu. Modou Lô a donc pris les devants. Il sera aux USA pour affûter ses armes et revenir avec une forme étincelante.

