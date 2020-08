Une rumeur balancée sur les réseaux annonçait la mort de l’Imam Moustaphe Guèye ce jeudi 06 août 2020. Encore une fake news.

L’ancien président de la commission chargée du pèlerinage à la Mecque et ancien responsable de l’association des imams et Oulémas a réagi suite à cette rumeur. Il est bel et bien vivant et se porte comme un charme.

Regardez

