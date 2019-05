e guide des Thiantacounes sera inhumé dans sa demeure de 7 ha, à Médinatoul Salam. Un espace qu’il a aménagé et non au niveau du cimetière situé non loin de sa maison, selon le « Diawrigne » (chambellan) Mor Fall, rapporte iRadio.

La source renseigne que son fils aîné, Cheikh Saliou Thioune, est actuellement en réunion avec les membres de sa famille pour discuter du rapatriement de la dépouille mortelle du cheikh, mais aussi de ses funérailles.