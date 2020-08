Des suites d’une courte maladie, Ansumana Jammeh, frère cadet de l’ancien président de la Gambie, Yahya Jammeh est décédé hier soir, à l’âge de 45 ans.

D’après la presse locale, relayée par emedia, de son exil équato-guinéen, Yahya Jammeh est terriblement affecté par la mauvaise nouvelle. Il réclame d’ailleurs une autopsie pour déterminer les véritables causes de la disparition de son frère, qui a longtemps servi en tant qu’ambassadeur au Qatar.

Sous l’administration de son frère, Ansumana Jammeh a également été Directeur exécutif de la « Jammeh Foundation for Peace » de 2006 à 2008 et a aussi occupé le poste de Directeur général de « Alhamdulillah Petroleum Company » (APAM), une entreprise d’extraction de sable à Kartong et Brufut.

