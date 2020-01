Les choses bougent du côté de l’école de lutte Balla Gaye qui se trouve à Guédiawaye. Pour cause, le père fondateur Balla Gaye est malade et souffrant depuis plusieurs mois. Et pour que l’école de lutte fonctionne, Senegal7 informe que Balla Gaye 2 est intronisé coach de l’école de lutte Balla Gaye pour la saison 2019-2020.

Balla Gaye 2 satisfait de son nouveau rôle de déclarer que : «Je mènerai à bien la tâche que Baye Balla m’a confiée et cela passe par une présence régulière aux côtés des jeunes pour accompagner le staff et apporter ma pierre à l’édifice. À côté du lutteur que je suis, je fais maintenant partie intégrante de l’encadrement avec à la clé un rôle de superviseur et de coach bis».

