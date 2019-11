Après la double confrontation Sénégal vs Congo (2-0) et Eswatini (1-4), Ouseynou Thioune s’est exprimé sur Senego lors d’un entretien exclusif. Son intégration dans la tanière, sa relation avec Omar Daf et Aliou Cissé, son avenir, entres autres sujets, ont été débattus.

Le milieux défensif du FC Sochaux n’a pas éprouvé beaucoup de difficultés pour se familiariser avec le reste du groupe. « Il y a une certaine solidarité qui existe dans le groupe, quand tu es nouveau, tu ne sens même pas la différence avec ceux qui étaient là depuis longtemps ».