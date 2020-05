Le déconfinement a modifié le rapport des Français aux deux crises en cours, celle de l’épidémie de coronavirus et celle de la crise économique qui en découle. La crainte de cette dernière (+20 points) l’emporte désormais sur les inquiétudes sanitaires, selon les résultats d’une étude Ifop pour le cabinet de conseil No Com, que nous dévoilons en exclusivité.

La même étude, trois semaines plus tôt, mettait en exergue « un état d’esprit de nos compatriotes tourmenté entre deux peurs » qui se concurrençaient « sans que l’une n’écrase pas l’autre », observait alors Pierre Giacometti, cofondateur de No Com. Pourquoi la balance des peurs penche-t-elle désormais du côté de l’économie? « Parce que les Français font le constat d’une épidémie en recul, analyse Pierre Giacometti. La statistique quotidienne des décès a été remplacée par le récit des faillites et des inquiétudes du monde économique. »