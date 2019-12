Le leader de Pastef les Patriotes est péremptoire : « ça ne m’intéresse pas. Quand il y a eu la radiation j’ai pris mes cliques et mes claques et je suis parti. J’avais dit que c’est fini. Surtout que,sur le plan personnel, je devais quitter l’Administration pour les affaires. Mais, le Syndicat des Impôts a enclenché la procédure. Il estime que c’est un précédent dangereux et considérait acceptable. Parce qu’il considérait que l’on ne peut pas laisser des agents des Impôts être radiés parce qu’ils n’étaient pas de la même couleur politique que le Président. Ce sont eux qui avaient pris la décision de se constituer. Ce sont eux qui ont pris des avocats, qui ont mené le dossier, je leur avais dit que ce n’était pas la peine, parce que, même si le combat était gagné, je n’envisageais pas de rejoindre l’Administration(…).

