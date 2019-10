Ousmane Sonko a donné son avis sur le débat suscité autour d’un éventuel troisième mandat du Président Macky Sall. Pour lui, l’actuel chef de l’Etat veut faire diversion. «Aujourd’hui il y a un débat sur le troisième mandat. Mais, je ne m’associerai pas à ce débat car Macky veut faire diversion. Ce que je veux dire c’est que Macky Sall, il faut le conjuguer au passé. Février 2024 Macky Sall ne sera plus président du Sénégal. Il fera ce qu’il veut mais il ne sera plus président. Et j’en profite pour apporter mon soutien au peuple Guinéen», a-t-il indiqué sur la Sen Tv.