De par sa démarche décomplexée et loin du mimétisme, le Président de PASTEF-les Patriotes, à travers ses sorties médiatiques, ramène toujours le débat public autour de l’essentiel. Il ne cesse d’attirer notre attention sur les nouvelles exigences de ce monde. Ce, pour qu’enfin notre nation se fasse respecter par notre contribution au progrès de l’humanité. La vision claire du Président Ousmane SONKO et sa détermination à faire face à un système qui n’hésite pas de sucer le sang du peuple même à l’agonie, lui consacrent un leadership incontestable. Ses alertes incessantes sur la nocivité de ce clan aux affaires, font de lui la cible des larbins d’un régime aux abois afin de plaire au chef.

Et Comme le leader de PASTEF l’avait annoncé lors son message aux sénégalais, les aboyeurs de la mouvance présidentielle sortent encore de leur festin les poches pleines pour l’injurier, l’attaquer. Un exercice qui n’a d’autre objectif que de chercher à plaire aux FAYE-SALL.

À cet effet, pour masquer l’incompétence et l’irresponsabilité incommensurables du joueur de Ludo, les répondeurs automatiques tentent vainement de justifier la gabegie et le pilotage à vue dans la gestion de cette crise.

Ils veulent à tout prix nous détourner de l’essentiel c’est-à-dire de leur mauvaise gestion et leurs tricheries dont nous sommes les seules victimes.

Dommage pour eux car nous ne serons jamais déviés de notre objectif qui consiste à parler des vrais problèmes de ce pays. Problèmes auxquels nous avons toujours proposé gracieusement des solutions. (Voir SOLUTIONS Pour un Sénégal nouveau du Président SONKO).

L’incompétence de ce régime est juste le reflet du manque de vision du Président Macky Sall qui après avoir tout reçu des Sénégalais :

Un budget et des fonds spéciaux supplémentaires ;

Une loi d’habilitation tout en soulignant l’inopportunité de cette dernière ;

état d’urgence ; et couvre-feu.

Malgré tous ces efforts du peuple, le Président Macky SALL le livre au virus en prenant des décisions impertinentes, inopportunes, irréfléchies, irresponsables. Mais ceci ne nous surprend guère de ce régime qui a fait de « l’échec » son second nom.

Il est bien de rappeler aux sénégalais qu’au-delà de leur incompétence, ce régime a un réel problème avec la vérité. Du faux rapport de présentation du ministre de l’énergie d’alors (Aly Ngouille Ndiaye) au « faux » vrai décret 2020-964 en passant par l’histoire des 94 milliards, ce régime et ses acolytes continuent de nous montrer qu’ils ne sont ni bons, ni prêts encore moins aptes pour changer.

Par contre, la Jeunesse Patriotique du Sénégal-JPS restera dans cette logique ferme de défendre la patrie peu importe le prix à payer. Cette jeunesse sera toujours prête à faire face à toute tentative d’intimidation.

Quant’ au Président Ousmane SONKO, sa vision prospective pour un Sénégal meilleur ne cesse de gagner le cœur et les esprits des Sénégalais.

Nous appelons le peuple à plus de vigilance face à la propagation de ce virus sur notre sol et au respect des mesures barrières édictées par nos médecins.

Débattons sereinement !

Cellule Communication de la Jeunesse Patriotique du Sénégal-JPS

L’article SONKO sort, la république s’affole ! est apparu en premier sur Snap221.info.