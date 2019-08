Le président du parti Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko, n’a pas apprécié les vacances entamées depuis quelques jours par le président de la République, Macky Sall, et ses ministres, dans un contexte où, dit-il, les Sénégalais continuent de souffrir.

“Le gouvernement, malgré une situation sécuritaire, économique, sociale, pluviométrique et humanitaire des plus délétères et les scandales à répétition, trouve du temps pour la villégiature : le premier flic du pays est avec les lions à Fathala et le lion lui dort à … Biarritz”, les a-t-il raillé dans un communiqué transmis à la presse.

Sonko invite ainsi Macky Sall et son gouvernement à “aller demander au paysan inquiet de la tournure de l’hivernage 2019 où se trouve Biarritz”.

Seneweb