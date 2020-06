En un rien de temps, Sophie Coste a réussi à devenir la chroniqueuse de Cyril Hanouna qui, après chacune de ses apparitions dans TPMP ou Ce soir chez Baba, suscitait le plus de réactions sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que la jolie brunette n’a pas sa langue dans sa poche et qu’elle n’hésite jamais à raconter des anecdotes bien gênantes à son sujet, comme lorsqu’elle a avoué qu’elle crachait dans les plats des clients d’un restaurant qui l’avait embauchée en tant que serveuse.

Très active également sur Instagram, celle que les fanzouzes n’ont pas revu depuis un bon moment, a décidé, ce dimanche 28 mai de faire grimper la température, cette-fois.

Sophie est en effet apparue moulée dans un joli maillot de bain une pièce noir et penchée, a offert une vue imprenable sur son généreux décolleté à ses plus de 41.300 abonnés.

“Total Déconf’… Mais à l’antenne demain dès 6h dans le @reveilcherie Comment ça se passe pour vous mes petits poussins ?”, a noté la principale intéressée en légende de son fameux cliché, pris sur l’île de Porquerolles, dans le sud est de la France, comme l’indique sa localisation.

Et si elle a reçu beaucoup de gentils commentaires, certains en ont profité pour l’interroger sur ses relations avec C8, TPMP et Cyril Hanouna… et Sophie Coste a assuré qu’elle reviendrait bientôt à l’écran à côté du trublion du PAF.



