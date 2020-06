Sophie Davant n’est pas épargnée par les critiques des téléspectateurs et autres internautes. Certains lui reprochent son attitude, d’autres dénoncent une trop grande présence sur France 2… L’animatrice de 57 ans met les points sur les “i”.

Sophie Davant contre-attaque : ce qui la “blesse”

cartonne chaque soir sur France 2, à la tête de l’émission, et qui dit succès… dit L’animatrice de 57 ans reçoit constamment des messages désobligeants sur les réseaux sociaux venant d’internautes qui critiquent sonsur la deuxième chaîne, son, voire son… Télé-Loisirs a même reçu le courrier d’une lectrice plutôt remontée contre Sophie Davant. “Sophie Davant est exaspérante, elle minaude, pose toujours les mêmes questions aux vendeurs, comme ‘Vous aimez les objets ?’, ce qui ne veut rien dire, ou bien ‘Qu’allez-vous faire de l’argent ?‘”, a-t-elle écrit.

Face à ce hourvari de critiques, l’animatrice ne se décourage pas, bien au contraire. Elle sait qu’elle ne peut faire l’unanimité et a donc répliqué auprès de Télé-Loisirs : “Bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ça me blesse qu’on dise que je suis méprisante ou arrogante. Je réfute cette critique. Je viens moi-même d’un milieu assez populaire. J’ai une véritable proximité avec les gens. J’essaie simplement de mettre un peu de sel dans le programme. Je fais en sorte que mon humour soit toujours bienveillant. Parfois, je malmène un commissaire-priseur mais ça n’est jamais méchant… Une personnalité avec du relief est toujours clivante“.

En outre, Sophie Davant, qui a repris les tournages de l’émission après son confinement en Normandie, accepte les remarques, aussi désagréables soient-elles. “Par ailleurs, je sais bien que la question ‘Qu’allez-vous faire de cet argent ?’ agace certains téléspectateurs mais on m’a demandé de la poser. Ça fait partie de mon job. Ça apporte une information intéressante. J’évite d’ailleurs de le demander quand il s’agit d’une petite somme. Pour le reste, je ne suis pas responsable du trop grand nombre de diffusions d’Affaire conclue. Je trouve moi-même qu’il y a trop de rediffusions et qu’on tire un peu sur la corde“, a-t-elle ajouté. L’affaire est donc conclue !