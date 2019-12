En conférence de presse cet après-midi du dimanche, les défenseurs de la République, un mouvement composé de plusieurs jeunes membres de la coalition Bby, ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme “une forme de manipulation orchestrée contre le pouvoir en place depuis quelques temps”.

A cet effet les membres de ce mouvement menacent de faire face à toute attaque perpétrée contre les institutions de la République et le régime en place notamment.

“Nous sommes prêts à faire des sacrifices afin de multiplier nos efforts pour défendre la République et les institutions”, souligne Moustapha Cissokho, le porte-parole du jour. Qui poursuit toujours : “Désormais, nous ne laisserons plus personne s’attaquer aux institutions de la République et manipuler la population”.

Les membres de ce mouvement d’inviter également tous les mouvements et responsables politiques de la coalition Bby à sortir de leur mutisme et défendre le bilan du président de la République, afin de barrer la route aux détracteurs…





