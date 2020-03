“Ce que je vais répondre, c’est très simple. Je n’ai jamais été informé que je serai limogé. Ça c’est un. Deux, je n’ai jamais eu le pressentiment que j’allais être limogé. Trois, je considère que mon limogeage a été plutôt l’œuvre de personnes que Sory Kaba dérangeait ». Ainsi parla Sory Kaba, dans un entretien accordé mardi au journal Le Quotidien.

Morceaux choisis

L’ancien Directeur général des Sénégalais de l’extérieur solde ses comptes avec ses contempteurs. Celui qui a été limogé, en octobre dernier, par Macky Sall, pour avoir cogité sur le troisième mandat, ne décolère pas contre ses pourfendeurs. Aussi vise-t-il dans sa plainte et complainte un certain Yakham Mbaye sans le nommer.

Ces attaques de Yakham Mbaye

Au lendemain de cette émission (Grand Jury de la Rfm), il y a eu beaucoup de levées de boucliers. Des gens ont attaqué Sory Kaba à tort et à travers et certaines de ces attaques venaient d’une personne avec qui, à un moment donné, j’ai eu à croiser le fer sur un plateau de télévision, moi défendant avec bec et ongles le président de la République et la Première dame et lui théorisant la «dynastie Faye-Sall».

Pour et contre Macky

Si cette personne monte sur ses grands chevaux parce que considérant que Sory Kaba est un militant indiscipliné, ne respectant pas le mot d’ordre du parti, je considère cette personne comme un adversaire du président de la République. Parce que Sory Kaba fait partie de ces responsables, de ces militants qui sont prêts à mourir pour le Président Macky Sall.

L’élégance militante absente

L’élégance militante aurait simplement voulu de se limiter à dire que M. Kaba n’a pas respecté la ligne de conduite du parti au lieu de s’attaquer à lui comme ils l’ont fait, comme si c’était un moment de règle- ment de comptes avec lui. C’est dommage qu’on en arrive à des situations comme ça dans un parti politique comme le nôtre parce qu’en fin de compte, cela permet de créer inutilement des clans, des logiques de contradiction qui ne font que desservir notre parti et c’est regrettable.