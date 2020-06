Aujourd’hui actionnaire de l’Athlético de Marseille, le rugueux défenseur sénégalais, Souleymane Diawara a évoqué dans un entretien avec peupleolympien les raisons de sa signature à l’Olympique de Marseille. Il également souligné sa relation avec l’ancien président de OM, le défunt Pape Diouf, qui avait perdu son dernier match contre le covid 19 au Sénégal.

« J’étais très fier qu’un tel club s’intéresse à moi. À l’origine, c’est Pape Diouf, lorsqu’il était encore président de l’OM, qui m’avait déjà parlé d’un transfert quand j’étais à Bordeaux. Moi j’étais sous contrat donc je lui avais dit de parler directement avec mon club. Pour l’anecdote, durant ce mercato, avant que l’OM me sollicite concrètement, le Paris Saint-Germain était intéressé par mon profil.

Pour Peuple Olympien, Souleymane Diawara, qui avait déjà répondu à cette question dans La Provence, a fait la comparaison entre le titre de Champion de France qu’il a acquis avec les Girondins de Bordeaux, et celui l’année suivante avec Marseille »

Sa relation avec Pape Diouf

« J’avais la sensation que Marseille me voulait beaucoup plus que Paris. Le président Pape Diouf et le coach Didier Deschamps me montraient qu’ils me voulaient vraiment et c’est quelque chose de très important pour moi, même s’il y avait peut-être un peu plus d’argent en face. Et puis il y avait Mamadou Niang, dont je suis très proche, qui n’arrêtait pas de me parler de l’OM. Il me disait que j’allais kiffer, la ville, le stade…

Avec Pape j’avais une relation presque père-fils. Il avait toujours de bons conseils à me donner et lorsque j’avais besoin de quelque chose je l’appelais. Ce que j’aimais chez lui c’était son honnêteté. C’était mon exemple. Et puis c’est lui qui m’a fait venir à Marseille peu de temps avant son départ de la présidence du club en 2010. Mais même avant cela nous étions proches et nous déjeunions ensemble parfois avec lui et Mamadou Niang. Par exemple, un jour au restaurant, je sortais de ma première année avec Bordeaux et le FC Séville voulait me faire signer chez eux. J’ai profité de l’occasion pour demander à Pape ce qu’il pensait de cette offre. Il m’a dit : « Séville c’est un bon club mais pour l’instant reste à Bordeaux ». Peut-être qu’il avait déjà l’idée de me faire signer à l’OM dans un coin de sa tête… (rire) »

wiwsport.com

wiwsport

