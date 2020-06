Souleymane Diawara a rejoint l’Olympique de Marseille en 2009 après deux excellentes années à Bordeaux. A l’issue de sa dernière saison avec les Girondins, l’ex international sénégalais attisait la convoitise de plusieurs clubs. Dont l’OM et le PSG. Au finish, c’est la formation phocéenne qui a remporté ce classico hors terrain.

L’on en sait un peu plus sur les raisons qui ont motivé le défenseur à opter pour Marseille. Il a tout dit lors d’une interview à Peuple Olympien. Outre le fait que l’entraineur et le président d’alors manifestaient une réelle envie de le recruter, la présence de Mamadou Niang a aussi jouer un rôle prépondérant.

« J’avais la sensation que Marseille me voulait beaucoup plus que Paris. Le président Pape Diouf et le coach Didier Deschamps me montraient qu’ils me voulaient vraiment et c’est quelque chose de très important pour moi, même s’il y avait peut-être un peu plus d’argent en face. Et puis il y avait Mamadou Niang, dont je suis très proche, qui n’arrêtait pas de me parler de l’OM. Il me disait que j’allais kiffer, la ville, le stade… », a-t-il révélé.

Souleymane Diawara a passé 5 saisons dans la cité phocéenne de 2009 à 2014. Où il a disputé au total 164 rencontres pour 11 buts marqués.

