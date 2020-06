Avant de signer à l’OM quelques années plus tard, Souleymane Diawara était dans le viseur du FC Séville. L’ex international sénégalais aurait pu connaitre une autre trajectoire dans sa carrière s’il s’était engagé avec le club andalou. Une piste que Pape Diouf, président d’alors de Marseille n’a pas approuvé.

La révélation a été faite par Diawara lui-même lors d’une interview à Peuple Olympien. Malgré qu’il soit à Bordeaux à l’époque, il entretenait de bonnes relations avec Pape Diouf. Ce dernier lui a fait la proposition de rester dans la Gironde. Peut-être une stratégie pour le recruter dans les années à venir. Ce qui a d’ailleurs été fait.

« Par exemple, un jour au restaurant, je sortais de ma première année avec Bordeaux et le FC Sévillevoulait me faire signer chez eux. J’ai profité de l’occasion pour demander à Pape ce qu’il pensait de cette offre. Il m’a dit : ‘Séville c’est un bon club mais pour l’instant reste à Bordeaux’. Peut-être qu’il avait déjà l’idée de me faire signer à l’OM dans un coin de sa tête… (rire) », a-t-il fait savoir.

Après le titre de champion de Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux lors de la saison 2008-2009, Souleymane Diawara récidive en 2010 avec Marseille. Deux trophées d’affilées qu’il n’aurait pas gagnés s’il avait rejoint l’Espagne.

Africa Top Sports

L’article Souleymane Diawara : Quand Pape Diouf lui a déconseillé de signer au FC Séville est apparu en premier sur Snap221.info.