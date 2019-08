Souleymane Ndéné Ndiaye : « aucun remord d’avoir quitté le Pds »

Souleymane Ndéné Ndiaye ne se sent nullement coupable d’avoir coupé le cordon avec le Parti démocratique sénégalais pour rejoindre la mouvance présidentielle. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre sur le plateau de la 7tv.

«Depuis 1989, j’étais membre de la coordination nationale des cadres du Pds dirigée par Cheikh Tidiane Touré. Et, j’ai gravi les échelons au Pds. Mais, je ne ressens aucun remord d’avoir quitté le Pds. Car, je ne me sentais plus dans le Pds que j’ai connu », a-t-il, en effet, déclaré. Et pourtant, dit-il, «je n’ai jamais pensé qu’un jour, je vais quitter le Pds. Mais, bien entendu, il y a toujours des raisons qui justifient nos actes que l’on pose».

Souleymane Ndéné Ndiaye est le dernier Premier ministre du régime de l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade.