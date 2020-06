Alors que des jeunes ont investi la rue, dans la nuit du mercredi, dans plusieurs localités du pays pour demander la levée de l’Etat d’urgence assorti de couvre-feu, l’ancien ministre libéral, Souleymane Ndéné Ndiaye est favorable pour le maintien de ces mesures. Dans un entretien accordé au quotidien « Les Echos », l’ancien Premier ministre renseigne qu’il n’est pas de ceux qui pensent qu’il faille alléger ou lever l’état d’urgence encore moins le couvre-feu.

De son point de vue, le régime exceptionnel doit nécessairement être lié à l’évolution de la maladie. « Aussi longtemps que nous enregistrons des cas nouveaux, je pense que l’Etat devra mettre le pays en situation d’urgence. Le Couvre-feu doit être maintenu pour empêcher une propagation de la maladie », a expliqué Souleymane Ndéné Ndiaye rappelant que les Sénégalais doivent savoir que « les mesures qui sont prises par le Gouvernement n’ont pour but que d’assurer leur protection ».

Mieux, il pense que l’Etat doit évaluer la situation zone par zone et, dans les zones endémiques où tous les jours on relève de nouveaux cas de contamination, il urge d’alourdir les mesures de contrôle et de circulation des personnes. Et dans les zones où le taux n’est pas très élevé, que les mesures soient allégées, a-t-il plaidé.

Article publié par Sanslimites

L’article Souleymane Ndené Ndiaye pour le maintien du couvre feu, malgré les émeutes est apparu en premier sur Snap221.info.