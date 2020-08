Dans un entretien à l’Observateur, L’ancien joueur de l’équipe nationale du Sénégal demande à tout le monde faire bloc pour atteindre l’objectif de remporter la Coupe d’Afrique des Nations.

Pour lui, il est possible d’y arriver. Seulement il faut changer la mentalité. Il donnent l’exemple des Allemands qui, en clubs se livre une bataille âpre, mais en sélection, sont extrêmement soudés.

« Essayons de gagner la Coupe d’Afrique qu’on attend depuis des années. J’espère que je verrai le Sénégal soulever la Coupe avant de mourir. On a les joueurs pour gagner. Ils jouent tous dans de grands club. Ce n’est pas normal qu’on n’y arrive pas. On doit faire bloc. Dehors, on n’est pas obligés d’être amis, mais sur le terrai, on doit être soudés. Les Allemands se livrent une bataille rude en championnat, mais en sélections, ils sont solidaires les uns des autres. Malheureusement au Sénégal, on se demande qui va venir pour le casser. Cette mentalité doit changer. On doit tirer dans le même sens », a dit Souleymane Sané dans les colonnes de l’Observateur.

