Le classement du Soulier d’Or change tous les week-ends et les plus grands buteurs des championnats européens sont en train de s’emparer du Top 10 de ce classement des meilleurs buteurs d’Europe.

Ciro Immobile leader

La première position revient à Ciro Immobile. L’attaquant italien cartonne cette saison avec la Lazio et vient de s’offrir un triplé contre la Sampdoria (5-1). Le natif de Torre Annunziata se retrouve désormais à 23 buts en 19 matches.

Il devance Timo Werner auteur d’un doublé décisif contre l’Union Berlin (3-1). Sur une série solide, l’attaquant allemand du RB Leipzig se présente comme un concurrent de taille pour récupérer la première place à terme. Il dispose d’un excellent bilan de 20 buts en 18 matches. Ce sont des statistiques équivalentes à celles de Robert Lewandowski. L’attaquant de 31 ans a de nouveau marqué contre le Hertha Berlin (4-0).

Ronaldo progresse

On retrouve à la cinquième position un certain Cristiano Ronaldo. Le Portugais a confirmé son retour en forme avec deux nouveaux buts face à Parme. Un doublé qui lui permet désormais de compter 16 buts en 17 matches. Le sixième, Junior Moraes n’a plus marqué depuis un mois suite à la longue trêve hivernale en Ukraine.

Messi de retour dans le top 10

Neuvième, Lionel Messi fait son grand retour dans le classement. Sauveur du FC Barcelone en fin de match contre Grenade (1-0), il affiche désormais 14 buts en 15 matches.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 20/01/2020 :

1) Ciro Immobile (29 ans/Lazio/Italie) – 23 buts en 19 matches (1562 minutes)

2) Timo Werner (23 ans/RB Leipzig/Allemagne) – 20 buts en 18 matches (1515 minutes)

3) Robert Lewandowski (31 ans/Bayern Munich/Pologne) – 20 buts en 18 matches (1591 minutes)

4) Jamie Vardy (33 ans/Leicester/Angleterre) – 17 buts en 21 matches (1890 minutes)

5) Cristiano Ronaldo (34 ans/Juventus/Portugal) – 16 buts en 17 matches (1495 minutes)

6) Junior Moraes (32 ans/Shakhtar Donetsk/Ukraine) – 15 buts en 16 matches (1247 minutes)

7) Sergio Agüero (31 ans/Manchester City/Argentine) – 15 buts en 17 matches (1088 minutes)

8) Alexander Sørloth (24 ans/Trabzonspor/Norvège) – 15 buts en 18 matches (1601 minutes)

9) Lionel Messi (32 ans/FC Barcelone/Argentine) – 14 buts en 15 matches (1259 minutes)

10) Wissam Ben Yedder (29 ans/AS Monaco/France) – 14 buts en 18 matches (1461 minutes)