Shane Long (33 ans) ne fera pas ses adieux cet été à Southampton. L’attaquant, au club depuis 2014 et dont le contrat prenait fin au 30 juin, a prolongé son bail de deux saisons avec les Saints. La formation de Premier League l’a annoncé ce jeudi via un communiqué. Dans celui-ci, l’Irlandais a affiché toute sa joie de continuer l’aventure avec son club pour deux nouvelles saisons.

« J’adore la façon dont le club est géré, j’aime ce que représente le club et je suis enthousiasmé par ce que le club fera au cours des deux prochaines années. Je peux voir le club remonter au classement, là où nous voulons tous être, et je veux en faire partie. Je suis simplement ravi de le faire », a-t-il rapporté. Shane Long a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives cette saison en 24 matches toutes compétitions confondues.