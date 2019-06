Soutien à Aliou Sall : Le post de Yakham Mbaye qui fait polémique

Yakham Mbaye a manifesté son soutien à Aliou Sall suite à l’enquête de BBC. Sur Facebook, le directeur du Soleil vise directement les comploteurs contre le frère du président. Un post qui a alimenté la polémique.

«Samedi soir de détente (causeries familiales, perspectives etc.) Pour évacuer le stress et les tensions d’une semaine faite de complots, du fait de comploteurs ennemis. À bas ceux de l’intérieur, ignobles cagoulés, et leurs exécutants couverts du manteau des trompeurs ! La semaine prochaine, inch Allah, il ne sera pas démis ; il ne démissionnera pas ; il fera mieux que ce qu’annoncent les commandités, pauvres sicaires, hommes de main», a-t-il écrit.