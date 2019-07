SOUVENIR -(30 PHOTOS ): Il y a six mois disparaissait Marianne Siva Diop de la Tfm

Voilà six mois disparaissait Marianne Siva Diop. Une chroniqueuse qui couvait journalistes, animateurs…

L’ex présentatrice de «d’Al Mouminah » reste toujours dans les cœurs et les esprits du monde de la presse voire des Sénégalais, tous abattus par son rappel à Dieu. Et tous lui avaient rendu un grand hommage.

Cette femme vertueuse avait une relation de confiance avec tout le monde.

