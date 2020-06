Le comité d’urgence de la fédération Sénégalaise de football propose la reprise des compétitions. La formule de play off et play down est envisagée. Talla (Nguess) Dieng président de Thiès FC et Ousseynou Diawara SG de l’us Rail sont les invités de votre plateau sportif hebdomadaire. (Vidéo)

