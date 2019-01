Le Nigéria est élu meilleure équipe féminine de l’année. Les Nigérianes étaient en compétition avec le Cameroun, le Ghana, le Mali, l’Afrique du Sud. Pour l’équipe masculine de l’année, c’est la Mauritanie qui rafle la mise devant la Guinée Bissau, le Kenya, le Madagascar, l’Ouganda et le Zimbabwe.

Nigeria is the Women’s Team of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/Mlt4fzKIPR