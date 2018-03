(02 Photos) Les mamans de Boy Niang 2 et Ama Baldé entrent dans la danse

GALSEN221 – La maman de Boy Niang 2 et Ama Baldé ont magnifié la solidarité et l’acte de fair-play dont ont fait montre leurs enfants en paradant main dans la main dans les rues de Pikine, après que la localité ait vécu une vive polémique ces derniers jours.

Ainsi, Anna Seck, la mère de Boy Niang 2, a témoigné son affection à la mère d’Ama Baldé : « ce sont nos fils. Ama Baldé et Boy Niang 2 sont des frères. Je ne cesserai de le dire. Sa maman est une bonne personne. Donc c’est une joie de voir nos enfants consolider leur amitié ».

Loin d’être en reste, Daba Ndiaye, la mère du récent tombeur de Papa Sow, dira : « Je n’ai jamais été aussi heureuse dans ma vie que ce jour. Nous sommes une famille et Anna, même si elle n’avait pas effectué le déplacement, j’avais pris la décision de lui rendre visite, car elle aime beaucoup mon fils et elle ne cesse de le répéter. C’est notre première rencontre et je tenais à lui dire merci. Boy Niang 2 est et restera mon fils ».

