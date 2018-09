02 Photos : les salaires des joueurs de Liverpool dont un Sadio Mané à l’aise

Dans la continuité de la saison dernière, notamment marquée par une finale de Ligue des champions, Liverpool a réussi à conserver ses cadres. Principalement son redoutable trio offensif, Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané, mais les deux premiers ont été prolongés et fortement revalorisés pour les convaincre de rester. Au premiers jours du mois de juillet dernier, le phénomène Mo Salah est devenu le joueur le mieux payé des Reds de Liverpool, en 2018-2019.

Mohamed Salah est devenu le joueur le mieux payé de Liverpool

Son nouveau salaire avoisine les 200.000 livres hebdomadaires, il entre dans le Top 10 des salaires de la Premier League, l’égal d’Eden Hazard à Chelsea ou de David de Gea à Manchester United. Roberto Firmino a lui aussi été augmenté, et en salaire, à hauteur de 10,5 millions d’euros environ la saison, et en durée de contrat, jusqu’en 2023, soit deux saisons de plus que précédemment. Salh et Firmino dépassent désormais le défenseur Virgil van Dijk, le transfert le plus cher de l’histoire des Reds et jusqu’alors, le joueur le mieux payé du collectif de Jürgne Klopp.

Un salaire moyen proche de 5,4 millions d’euros, cette saison 2018-2019

Le technicien allemand puisque l’on en parle, avoisine les 7,5 millions de livres la saison (8,3M€). Quant aux nouveaux débarqués cet été, notamment les deux Brésiliens Alisson Becker et Fabinho, le premier a signé pour près de 7 millions d’euros la saison et l’ancien monégasque approche les 7,6 millions d’euros. Les salaires à voir en page suivante sont des estimations, converties à l’échelle de 1 livre = 1,11272 euros. En moyenne, un joueur de Liverpool approche les 5,4 millions d’euros en salaire, cette saison de Premier League anglaise. C’est à peu de chose près l’équivalent d’Alex Oxlade-Chamberlain ou de Sadio Mané, mais dans le cas de l’international sénégalais, une prolongation serait à l’étude.

