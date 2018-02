(03 Photos) Le mouvement « Kharagne Mognou Bolé » a rendu visite à Modou Lo

GALSEN221 – Modou Lo est l’un des lutteurs les plus appréciés du Sénégal. En plus d’être la tête de gondole de la discipline aux Parcelles Assainies, le « Roc » compte une multitude de fans issus des quatre coins du Sénégal. Ainsi, de nombreux mouvements visant à le soutenir ont vu le jour. Parmi lesdits mouvements, il y a celui de « Kharagne Mognou Bolé » qui a rendu visite au récent tombeur de Lac de Guiers 2 à son domicile. Un moment de joie et de partage entre les fans et leur champion.

