(04 Photos) Bombardier – Eumeu Sène : le mode de retransmission et le prix révélés

GALSEN221 – On prend la même technique et on recommence ! A l’image du combat entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux, Eumeu Sène – Bombardier sera retransmis via Pay Per View. Comprenez par là qu’il sera diffusé sur le net via le même canal payant.

C’est lors de la conférence de presse qui s’est tenue hier, mercredi, que le promoteur Pape Thialis Faye en a fait la révélation.

Le combat ne sera donc pas diffusé à la télévision, mais exclusivement sur la toile.

Concernant le prix, il s’élève à 1000 francs Cfa selon le boss de Leewtoo Production.

Rappelons que les Sénégalais avaient eu d’énormes difficultés à suivre le combat entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux qui marquait la grande première de ce nouveau système de retransmission au Sénégal.

Galsen221.com