(04 Photos) Sadio Mané dévoile ses nouveaux crampons

GALSEN221 – Sadio Mané s’est présenté avec un léger changement ce vendredi matin à l’entraînement. Et pour cause, celui qui a été nommée joueur de la semaine en Ligue des champions par l’UEFA a fièrement arboré ses nouveaux crampons. De couleur blanche avec son nom et son numéro écrits en rouge, cette nouvelle paire se marie à merveille avec les couleurs de Liverpool où il évolue. Opposé à la Roma en demi-finale de la Coupe aux grandes oreilles, l’international sénégalais tentera très certainement de faire honneur à son équipementier en enfilant les buts comme des perles en cette fin de saison, avant de prendre la direction de la Russie où il disputera la Coupe du monde avec le Sénégal.

Galsen221.com