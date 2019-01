Sa fortune personnelle est estimée à plus de 500 millions d’euros, ce qui fait de lui le footballeur le plus riche de la planète, si l’on excepte Faiq Bolkiah (Leicester), neveu du sultan de Brunei, et Mathieu Flamini (Getafe), à la tête d’une entreprise à très fort potentiel.

Alors, comment Cristiano Ronaldo gagne-t-il tout cet argent ?

En plus de son salaire de 30 millions d’euros par an payé par la Juventus, Ronaldo empoche 22 millions d’euros à travers divers bonus. Mais le Portugais touche aussi énormément d’argent avec les contrats publicitaires et de sponsorings : 30 millions d’euros en plus !

82 millions d’euros, c’est donc ce que gagne CR7 en un an grâce à son métier. Mais il remplit aussi son compte en banque grâce à ses investissements. Par exemple, il a lancé une marque de vêtements à son nom, ainsi que des hôtels, ce qui lui permet d’accroître encore plus sa richesse.

Mais comment dépense-t-il son argent ?

1. LES VOITURES

C’est sans conteste sa plus grande passion. Ronaldo collectionne les voitures de luxe. Son garage est d’ailleurs très impressionnant. Il compterait près de 20 bolides, tous stockés dans son nouveau garage à Turin. Au total, sa collection entière vaudrait… 6,8 millions d’euros !

2. LES VACANCES

Ronaldo dépenserait en moyenne 14 000€ par jour lorsqu’il se trouve en vacances. Il se déplace exclusivement en jet privé ou en hélicoptère. Grand seigneur, il régale sans cesse ses amis en boîte de nuit malgré le fait qu’il ne touche pas l’alcool. Ce n’est pas un secret, Cristiano Ronaldo est un homme très généreux.

3. DONS DE BIENFAISANCE

Cette générosité est également perceptible à travers ses dons de charité. Dons pour les enfants malades, dons pour la lutte contre le cancer, dons pour les réfugiés des pays en guerre… CR7 ne lésine jamais sur les moyens quand il s’agit d’aider les autres. Il a d’ailleurs été élu athlète le plus généreux du monde en 2015 devant John Cena et Serena Williams.

4. LES MAISONS

Départ de Madrid oblige, CR7 a vendu sa villa pour… 5 millions d’euros ! Mais il a racheté une villa tout aussi chère à Turin. Ronaldo a aussi une villa en Angleterre, au Portugal et aux USA. Rien que ça.

Entre plaisir personnel et bienfaisance, CR7 sait donc parfaitement gérer son énorme fortune.

Source: Ohmygoal