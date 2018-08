05 Photos – Angleterre : le champion du monde Hugo Lloris arrêté en état d’ivresse

Hugo Lloris, capitaine de l’équipe de France championne du monde et de Tottenham, a été arrêté pour conduite en état d’ivresse. Il avait passé la soirée dans un restaurant avec Olivier Giroud et Laurent Koscielny.

Il avait promis de faire la tournée des bars à Nice en cas de victoire en Coupe du monde. Hugo Lloris l’a peut-être prolongée en Angleterre puisque les médias anglais annoncent que le gardien de Tottenham a été arrêté pour conduite en état d’ivresse à Londres, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le capitaine de l’équipe de France affichait un taux d’alcoolémie positif lors d’un contrôle routier sur Gloucester Place de Londres à 2h30 vendredi matin. Il a été placé en cellule de dégrisement pendant sept heures et sera convoqué devant la justice le 11 septembre prochain.

« Un homme a été arrêté lors d’un contrôle de routine sur Gloucester Place, indique un communiqué de la police métropolitaine. Hugo Lloris, 31 ans, d’East Finchley, a été poursuivi pour conduite en état d’ivresse le vendredi 24 août. Il a été libéré sous caution avant d’être convoqué à la cour de Westminster le mardi 11 septembre. »

Dans un restaurant français avec Giroud et Koscielny

Selon le Daily Mail, le gardien a passé la soirée dans un restaurant français et méditerranéen, Bagatelle, situé dans le quartier de Mayfair. Il était accompagné de deux de ses coéquipiers en équipe de France, Olivier Giroud, avec qui il a été sacré champion du monde l’été dernier avec la France, et Laurent Koscielny, qui a manqué le Mondial pour cause de blessure. Les trois amis évoluent tous à Londres dans des clubs rivaux (Tottenham pour Lloris, Chelsea pour Giroud, Arsenal pour Koscielny).

De retour chez lui en fin de matinée, Lloris n’a pas participé à la séance d’entrainement de vendredi après-midi avec Tottenham. Il aura le temps de s’en remettre avant le prochain match des Spurs qui ne se déplacent que lundi sur le terrain de Manchester United.

