(05 Photos) Bombardier dans une grande forme physique avant d’affronter Rocky Balboa

GALSEN221 – Dans un peu plus d’une semaine, le 5 mai prochain pour être plus précis, Bombardier et Rocky Balboa vont s’affronter au cours d’un combat MMA qui marque la grande première du roi des arènes dans cette discipline. Conscient des enjeux et désireux de mettre en avant ses qualités de compétiteurs, le « B52 » de Mbour est allé affûter ses armes du côté de la France. En attendant d’en découdre avec Eumeu Sène au mois de juillet prochain pour l’ouverture de l’arène nationale, Bombardier affiche une grande forme avant de faire face à Rocky Balboa qui a promis l’enfer.

Galsen221.com