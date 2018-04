(05 Photos) L’appel du pied de Papy Djilobodji au Real Madrid

GALSEN221 – Prêté par Sunderland à Dijon cette saison, Papy Djolobodji revit. Le défenseur a repris du poil de la bête et il a même effectué son retour en équipe nationale, après une très longue période d’absence, pour les matches amicaux du mois de mars. Les derniers avant la publication de la liste des 23 retenus par le sélectionneur national Aliou Cissé pour le Mondial.

Confiant et ambitieux malgré l’échec de son transfert à Chelsea où il n’aura joué que quelques secondes, l’ancien nantais espère retenter l’aventure dans un grand club européen. Et pas des moindres. En effet, le « Lion » a déclaré dans un entretien accordé à 20minutes.fr qu’il pense toujours au Real Madrid et qu’il n’arrêterait pas tant qu’il n’aura pas raccroché ses crampons.

Un appel du pied qui devra être accompagné de grosses performances sur le pré, s’il espère taper dans l’œil des dirigeants madrilènes.

Galsen221.com