05 Photos : le fils de Cristiano Ronaldo avec les jeunes de la Juventus

GALSEN221 – Cristiano Ronaldo Junior a suivi son père en Italie après son transfert cet été à la Juventus de Turin. Considéré comme un futur très grand joueur comme son père, le jeune garçon a lui aussi pris le chemin des installations de la formation turinoise afin de s’entraîner avec les jeunes du club. Malgré son âge, Cristiano Junior présente des aptitudes physiques et techniques peu communes. Avec le temps, et à ce rythme, nul doute qu’il assurera dignement la relève de son pater qui est plus que jamais proche de la retraite.