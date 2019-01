Prétendant au Ballon d’Or 2018, Sadio mane s’est livré au traditionnel point de presse organisé par la CAF.

Avec à ses cotés Mohamed Salah, Sadio est revenu sur leur relation et l’importance de gagner le Ballon d’Or Africain. « C’est une concurrence saine entre Salah et moi. On se chambre souvent et on rigole de tout ensemble, mais maintenant que la prochaine CAN est en Égypte, ça ne va plus rigoler.

C’est le rêve de gagner des trophées collectifs, mais aussi individuels comme le ballon d’or. Donc on continue toujours à travailler. C’est un plaisir aussi de jouer avec Mo Salah qui est un joueur exceptionnel. » Le vainqueur du Ballon d’Or 2018 sera connu ce soir.

Egyptian footballer Mohamed Salah (R) and Senegalese footballer Sadio Mane, who are nominees for the CAF Best Player Award 2018, address a press conference in Dakar on January 8, 2019, ahead of the ceremony. (Photo by SEYLLOU / AFP) (Photo credit should read SEYLLOU/AFP/Getty Images)

Egyptian footballer Mohamed Salah (R) and Senegalese footballer Sadio Mane, who are nominees for the CAF Best Player Award 2018, chat as they address a press conference in Dakar on January 8, 2019, ahead of the ceremony.