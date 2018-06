(06 Photos) Basket – Youssoupha Fall : le Sénégalais qui a porté Le Mans au sommet de la France

Ouest-France – Philippe Desnos, directeur du centre de formation du Mans Sarthe Basket revient sur l’évolution du pivot Youssoupha Fall, loue son travail et lui promet le très haut niveau.

Philippe Desnos, directeur du centre de formation, revient sur la progression de Youssoupha Fall au MSB.

Les jambes avant les mains

« En arrivant au Mans, Youssoupha avait un vécu basket faible. Il sortait d’une petite année à la Seed Academy (pépinière sénégalaise), où on s’entraîne sans vraiment jouer à côté. On partait de zéro en technique. Par contre, il avait pour lui une motricité au-dessus de la moyenne. Au bout de deux séances d’athlétisme, Youss était aussi fort que nos jeunes présents au centre de formation depuis 2-3 ans. Au Sénégal, les gamins sont toujours dehors à courir, sauter, grimper. On n’avait plus que le ballon à greffer. Et comme le gamin était travailleur et réfléchi, ça avançait vite… »

Un Koffi bis

« Je compare toujours Youssoupha à Alain Koffi, dont les premiers matchs étaient risibles. Comme Alain en son temps, Youssoupha est avide de travail. Il regarde, il écoute, il apprend vite. Il est venu chez nous que pour le basket. À raison de deux séances par jour, il a vite progressé même si ses premiers matchs espoirs étaient compliqués. Au Sénégal, on ne pratique pas beaucoup le 5 contre 5 sur demi-terrain. Il était toujours ciblé par les fautes. Il avait tendance à s’énerver. En peu de temps, il a beaucoup avancé sur le self-control. »

Des lancers plus francs

« Malgré le tapage médiatique, où on l’annonce comme le nouveau Moustapha Fall, Youssoupha n’a jamais roulé des mécaniques, ni perdu le sens du travail. Il a juste intégré que s’il ne rentrait pas ses lancer-francs, il serait ciblé par la défense adverse. Il a corrigé le tir. À la Leaders Cup, il affiche un pourcentage de réussite (14/17 à 82 %) qui va faire réfléchir avant de lui taper sur les bras. Depuis un mois et demi, ce n’est plus la même limonade. Il sait aussi garder son calme, il n’est pas rentré dans la provocation de Monaco en finale. »

Une palette offensive à étoffer

« Youssoupha ne travaille pas dos au panier. Il lui manque du dribble, ce petit hook shot (bras roulé) qui serait indéfendable pour sa taille. À l’inverse, il est très bon face au panier, aux rebonds offensifs pour remettre dedans. Il bouge bien lors des transitions offensives. Avec 20 centimètres de plus, il double pas mal de monde. Il a progressé dans son timing aux contres. Avant, il sautait systématiquement et faisait des fautes en retombant sur les joueurs. Dans l’aide défensive, il ne saute plus naïvement. Il garde les pieds au sol, se grandit pour modifier la trajectoire d’un tir. Sa dissuasion en fait une arme fatale. »

Le haut niveau lui tend les bras

« On a travaillé sur les genoux et le dos, zones sensibles chez les très grands. Du gainage aussi pour son intégrité physique, pour ses futurs combats. Le très haut niveau lui tend les bras. Il l’a compris. Il bosse. Ses ambitions dépassent le cadre de la Pro A. Il a davantage un profil pour l’Europe que pour la NBA. Si un jour, il joue l’Euroligue dans un grand club européen, il aura systématiquement à l’entraînement ou face à lui des joueurs de son envergure. Plus il évoluera à haut niveau, plus il trouvera son compte. Le basket devient une vraie bouffée d’oxygène entre gens de grande taille. Une carrière dans ce sport étant le meilleur moyen de vivre leurs centimètres pas si simples à accepter au quotidien. »

L’Espagne taillée sur mesure

« Le championnat espagnol possède un gros réservoir de joueurs africains. Ils font une razzia au Sénégal, riche en jeunes de grande taille (2,08 m – 2,10 m à 16-17 ans). C’est typiquement un championnat pour lui convenir. Ne pas griller les étapes. On se souvient de l’échec d’Alain (Koffi) à Badalone. Une question de tempérament. Par son histoire, Youssoupha semble plus à même de voyager. Il a quitté le Sénégal jeune, perdu maman d’abord, papa ensuite. Il a vécu des choses qui le rendent plus fort dans sa tête. J’aimerais qu’il reste en France mais s’il continue ses perfs, ça va devenir très compliqué. »

Ouest-France