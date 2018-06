GALSEN221 – C’est fait, l’équipe nationale du Sénégal est arrivée en Russie et plus précisément à Kaluga où elle tient son camp de base. Fiers de représenter nos couleurs, joueurs, staff et dirigeants ont immortalisé le moment à la descente de l’avion. Les « Lions », vêtus de leurs tenues traditionnelles, ont affiché leur grande forme qui, on l’espère, les accompagnera sur les différentes pelouses qu’ils fouleront durant le Mondial.

