08 Photos – Saint-Etienne : Cheikh Mbengue s’accroche à son salaire

GALSEN221 – Cheikh Mbengue n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat avec Saint-Etienne qui prendra un terme en juin 2019. N’entrant pas dans les plans de Jean-Louis Gasset, l’entraîneur des Verts, le latéral gauche sénégalais ne compte pas pour autant quitter le club. La raison est toute simple selon le site Peuple-vert : il ne souhaite pas faire une croix sur son salaire, assez confortable, de 80.000 euros mensuel soit environ 52 millions de francs Cfa. Un véritable casse-tête pour la formation Stéphanoise qui espère se libérer cet été du joueur qui, en plus de ne pas être utilisé, est une véritable charge au niveau comptable.

