GALSEN221 – En beach soccer, le Sénégal est l’une des nations les plus redoutables du continent africain. La plus redoutable même si on se fie à la première place continentale occupée par les Lions de la discipline. Quart de finaliste du dernier mondial qui s’est disputé aux Bahamas en 2017, l’équipe nationale du Sénégal occupe donc la première place du classement en Afrique et, sur le plan mondial, elle pointe au onzième rang.

Galsen221.com