(09 Photos) Cristiano Ronaldo : « la raison pour laquelle je me suis touché le menton après mon but »

GALSEN221 – Cristiano Ronaldo avait réalisé un geste « polémique » après son premier but du Mondial face à l’Espagne. En se touchant le menton, il a fait naître une polémique visant à faire croire qu’il s’adressait à Messi. Toutefois, il n’en est rien comme il l’a lui-même expliqué.

« C’est une plaisanterie avec Quaresma. On était dans le sauna, j’ai commencé à me raser et j’ai laissé cette partie, a raconté le capitaine portugais. J’ai dit que si je marquais le lendemain contre l’Espagne, je le laisserai pousser. Ça m’a porté bonheur », a renseigné le quintuple ballon d’Or.

Galsen221.com