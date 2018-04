GALSEN221 – Comme nous vous l’avons annoncé il y a quelques heures, Gaston Mbengue a décroché l’affiche tant attendue par les amateurs de lutte, à savoir le combat entre Modou Lo et Balla Gaye 2. Si le “Roc” des Parcelles Assainies n’était pas présent sur les lieux, le fils de Double Less était lui bien là en compagnie de son ami et mentor Aziz Ndiaye.

