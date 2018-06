GALSEN221 – Demba Ba, après la fin de son contrat du côté de Goztepe en première division turque, a décidé de retourner en Chine et plus précisément à Shanghai Shenhua où il a évolué entre 2015 et début 2018. Un club auquel il est attaché et dont les fans le lui rendent bien comme on peut le voir avec l’accueil qui lui a été réservé à son arrivée à l’aéroport.

