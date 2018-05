(10 Photos) Ligue des Champions : Sadio Mané envoie un message au Real Madrid

GALSEN221 – Ceux qui pensent que la messe est dite et que le Real Madrid va écrire l’histoire en remportant une troisième Ligue des Champions d’affilée ont tout faux. En finale, ils seront opposés à une équipe de Liverpool qui en veut et qui l’a démontré depuis le début de la compétition. Il suffit d’écouter la réaction de Sadio Mané au terme de la rencontre à Rome pour se rendre compte que les Reds mettront toutes les chances de leur côté pour espérer soulever la coupe aux grandes oreilles le 26 mai prochain à Kiev en Ukraine.

« Ce ne sera pas facile contre le Real, c’est la meilleure équipe au monde, mais c’est le foot et on aura aucun complexe. C’est le football, il faut prendre du plaisir sur le terrain et essayer de battre les meilleur pour être le meilleur », a déclaré le fer de lance de l’équipe nationale du Sénégal. En tout cas, voilà, au moins ça a le mérite d’être très clair.

